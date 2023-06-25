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Şabanözü ilçesinde şükür duası yapıldı

Şabanözü ilçesinde şükür duası yapıldı

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Şabanözü Ziraat Odası Başkanlığı tarafından Paşa Sultan Türbesi mevkisinde öğle namazı öncesi düzenlenen programda mevlid okundu. Kılınan namazından ardından şükür duası yapıldı, katılımcılara yemek ikramında bulunuldu. Programa Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan, Şabanözü Ziraat Odası Başkanı Mustafa Özcan ile vatandaşlar katıldı.

Şabanözü ilçesinde şükür duası yapıldı.

Şabanözü Ziraat Odası Başkanlığı tarafından Paşa Sultan Türbesi mevkisinde öğle namazı öncesi düzenlenen programda mevlid okundu.

Kılınan namazından ardından şükür duası yapıldı, katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.

Programa Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan, Şabanözü Ziraat Odası Başkanı Mustafa Özcan ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Kadir Uğuz - Güncel

Mustafa Özcan Faik Özcan Şabanözü Güncel Haberler

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