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Şabanözü Belediyesinden Kalfat Belediyesine Araç Desteği

Şabanözü Belediyesinden Kalfat Belediyesine Araç Desteği
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Şabanözü Belediyesi, Kalfat Belediyesine otomobil, minibüs ve panelvan hibe ederek destek sağladı. Belediye Başkanı Faik Özcan, bu katkının Kalfat Belediyesinin hizmetlerine olumlu bir etki yapmasını umduğunu ifade etti.

Şabanözü Belediyesi, Kalfat Belediyesine araç destediğinde bulundu.

Şabanözü Belediye Başkanlığı, Orta ilçesine bağlı köy iken yeniden belde statüsü kazanan Kalfat Belediyesine destek amacıyla otomobil, minibüs ve panelvan hibe etti.

Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan, Kalfat Belediyesinin hizmetlerine küçük de olsa katkı sağlamak amacıyla karar verdiklerini dile getirerek, araçların hayırlı hizmetlerde kullanılması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Kadir Uğuz - Güncel

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