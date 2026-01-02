Mahmut Arıkan:  2025'in Son Altı Ayında En Çok Üye Kazanan Muhalefet Partisi Olarak Tüm Teşkilatlarımızı Kutluyorum

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin üye artışına ilişkin açıklamada bulundu.

Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Umudun, değişimin ve aydınlık geleceğin adresi Saadet Partisi! 2025'in son altı ayında en çok üye kazanan muhalefet partisi olarak tüm teşkilatlarımızı kutluyor; aramıza katılan üyelerimize hoş geldiniz diyorum." ifadesini kullandı.