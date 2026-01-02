Haberler

Mahmut Arıkan:  2025'in Son Altı Ayında En Çok Üye Kazanan Muhalefet Partisi Olarak Tüm Teşkilatlarımızı Kutluyorum

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin 2025'in son altı ayında en fazla üye kazanan muhalefet partisi olduğunu belirterek yeni üyelere hoş geldin dedi.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin üye artışına ilişkin açıklamada bulundu.

Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Umudun, değişimin ve aydınlık geleceğin adresi Saadet Partisi! 2025'in son altı ayında en çok üye kazanan muhalefet partisi olarak tüm teşkilatlarımızı kutluyor; aramıza katılan üyelerimize hoş geldiniz diyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 2 tutuklama

Ünlü baklavacı, yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sofyan Amrabat'tan Fenerbahçe'nin transferine engel

Bunun adı dost kazığı! Fener'in transferini engellemeye kalktı
Afla çıktığı cezaevine geri döndü

Afla çıktığı cezaevine geri döndü
Yürek sızlatan görüntü: Milyonlarca liralık kamu kaynağı hurda oldu

Milyonlarca liralık kamu kaynağı hurda oldu
Şeyma Subaşı'ndan yeni Kur'an paylaşımı

Şeyma Subaşı'dan bir ilginç paylaşım daha
Sofyan Amrabat'tan Fenerbahçe'nin transferine engel

Bunun adı dost kazığı! Fener'in transferini engellemeye kalktı
AFAD, 28 şehir için çığ uyarısında bulundu

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Risk kritik seviyeye ulaştı, uyarı geldi
Fenerbahçe'ye yılın ilk müjdesi Talisca'dan: Anında kabul etti

Fenerbahçe'ye yılın ilk müjdesi Talisca'dan: Anında kabul etti