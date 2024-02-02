Saadet Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ömer Abdullah Ayhan ziyaretlerine başladı
Saadet Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ömer Abdullah Ayhan, seçim öncesi mahalle ve ev ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşların sorunlarını dinliyor ve projelerini anlatıyor.
Saadet Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ömer Abdullah Ayhan ziyaretlerine başladı.
İl Başkanlığındaki adaylık tanıtım toplantısının ardından çalışmalarına başlayan Ayhan, 31 Mart seçimleri öncesi mahalle ve ev ziyaretleri gerçekleştiriyor.
Sapanca ilçesinde görüştüğü vatandaşların sorunlarını dinleyen ve projelerini anlatan Ayhan, toplumun tamamı için belediye başkanlığı yapacağını, Sakarya'nın tamamına hizmet götüreceğini belirtti.
Ayhan, daha sonra bir cenaze törenine katılarak baş sağlığı dileklerini iletti. ??????