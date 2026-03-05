Haberler

Saadet Partisi Lideri Arıkan'dan İspanya Başbakanı Sanchez'e Barış Mesajı

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, sosyal medya üzerinden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i etiketleyerek barış, adalet ve insan hakları mesajı verdi.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, sosyal medya üzerinden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i etiketleyerek İspanyolca bir paylaşımla; barış, adalet ve insan hakları vurgusu yaptı.

Arıkan, "Savaş yok, barış! Çatışma yok, diyalog var! Çifte standart yok, adalet! Üstünlük değil, eşitlik! Sömürü yok, adil bir düzen! Baskı ve tahakküm yok, insan hakları var!" ifadesini kullandı.

