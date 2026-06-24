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Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Mülakat Mağduru Öğretmenler ve Özel Sektör Öğretmenleri ile Görüştü

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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Meclis'te mülakat mağduru öğretmenler ve özel sektör öğretmenleri ile bir araya geldi.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Meclis'te mülakat mağduru öğretmenler ve özel sektör öğretmenleri ile bir araya geldi.

Saadet Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genel Başkanımız Mahmut Arıkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantımızın ardından, mülakat mağduru öğretmenler ve özel sektör öğretmenleri ile ile bir araya geldi" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: ANKA
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