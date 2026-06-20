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Mahmut Arıkan'dan, Yks'ye Girecek Gençlere Başarı Mesajı

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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 20-21 Haziran 2026'da yapılacak YKS öncesi sosyal medyadan gençlere başarı diledi ve 'Bir sınav geleceğinizi tamamen belirlemez' mesajı verdi.

(ANKARA)- Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, " Yks'ye girecek tüm genç kardeşlerimize gönülden başarılar diliyorum" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 20- 21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ( Yks ) girecek olan gençlere sosyal medya hesabından başarılar diledi. Arıkan, mesajında ifadeleri kullandı:

"Yarın YKS'ye girecek tüm genç kardeşlerimize gönülden başarılar diliyorum. Sevgili gençler; Unutmayın ki bir sınav geleceğinizi tamamen belirlemez. Sizin değerinizi ölçen şey yalnızca bir puan değil; azminiz, karakteriniz ve hayallerinizdir. Türkiye'nin yarınlarına yön verecek olan sizin bu inancınız ve heyecanınızdır."

Kaynak: ANKA
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