Mahmut Arıkan'dan, Yks'ye Girecek Gençlere Başarı Mesajı
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 20-21 Haziran 2026'da yapılacak YKS öncesi sosyal medyadan gençlere başarı diledi ve 'Bir sınav geleceğinizi tamamen belirlemez' mesajı verdi.
(ANKARA)- Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, " Yks'ye girecek tüm genç kardeşlerimize gönülden başarılar diliyorum" dedi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 20- 21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ( Yks ) girecek olan gençlere sosyal medya hesabından başarılar diledi. Arıkan, mesajında ifadeleri kullandı:
"Yarın YKS'ye girecek tüm genç kardeşlerimize gönülden başarılar diliyorum. Sevgili gençler; Unutmayın ki bir sınav geleceğinizi tamamen belirlemez. Sizin değerinizi ölçen şey yalnızca bir puan değil; azminiz, karakteriniz ve hayallerinizdir. Türkiye'nin yarınlarına yön verecek olan sizin bu inancınız ve heyecanınızdır."