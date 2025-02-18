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Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı'ndan AK Parti'ye Ziyaret

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Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan'ı ziyaret ederek başarı dileklerinde bulundu ve Kayseri'nin siyasi gündemi hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun ve beraberindekiler, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan'ı ziyaret etti.

Saadet Partisi İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyarette Okandan'a yeni görevinde başarı dilekleri iletildi, vefat eden dedesi için de taziyede bulunuldu.

Ziyarette, Kayseri'nin gelişimi ve siyasi gündemi üzerine de değerlendirme yapıldı.

AK Parti İl Başkanı Okandan ise Saadet Partisi heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ederek, farklı siyasi görüşlere sahip partilerin bir araya gelerek Kayseri'nin ortak menfaatleri doğrultusunda çalışmasının önemine dikkati çekti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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