ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısı... Mahmut Arıkan: "İran'a Yapılan Saldırı Aslında Gelecekte Türkiye'ye Yönelecek Tehdidin Bir Habercisidir"

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Siyonist İsrail ve hamisi ABD tarafından İran'a yönelik başlatılan alçakça saldırıları lanetliyorum. Tüm bölge ülkelerini bu gözü dönmüş caniliğe karşı birlik olmaya ve cesur adımlar atmaya davet ediyorum. Hükümetimiz derhal Kürecik ve İncirlik üslerini kapatmalı ve ABD ve İsrail'in uluslararası hukuku ayaklar altına alan bu saldırılarına ortak olmamalıdır. İran'a yapılan saldırı aslında gelecekte Türkiye'ye yönelecek tehdidin bir habercisidir" ifadesini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, ABD ve İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Siyonist İsrail ve hamisi ABD tarafından İran'a yönelik başlatılan alçakça saldırıları lanetliyorum. Bu saldırıların amacı, bölgedeki bütün devletleri zaaf ve kaosa teslim etmek, ülkeleri istikrarsızlaştırmak ve bölgeyi kan gölüne çevirmektir. Son bir yıl içinde ona yakın ülkeye saldıran İsrail, sözde Arz-ı Mev'ud Planı ve Büyük İsrail Projesi için sivilleri de hedef almaktan çekinmeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Tüm bölge ülkelerini bu gözü dönmüş caniliğe karşı birlik olmaya ve cesur adımlar atmaya davet ediyorum."

Hükümetimiz derhal Kürecik ve İncirlik üslerini kapatmalı ve ABD ve İsrail'in uluslararası hukuku ayaklar altına alan bu saldırılarına ortak olmamalıdır. İran'a yapılan saldırı aslında gelecekte Türkiye'ye yönelecek tehdidin bir habercisidir. Dost ve kardeş İran halkının emperyalist ve siyonist saldırıları bertaraf edeceğine inanıyor İslam dünyasına birlik olma çağrımızı yineliyorum."

