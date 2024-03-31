Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Oyunu Kullandı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimleri'nde oyunu Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Çankaya Lisesi'nde kullandı. Karamollaoğlu, "Seçimler vesilesiyle beldelerimizi, ilçelerimizi, illerimizi kimler yönetecek belirlenmiş olacak. Milletin tercihi, hepimiz de bu seçime saygı duymak mecburiyetindeyiz. Hayırlı olsun diyorum" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara Çankaya Lisesi'nde 1052 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oy verme işlemlerinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Temel Karamollaoğlu, "Allah hayırlı etsin inşallah. Seçimler vesilesiyle beldelerimizi, ilçelerimizi, illerimizi kimler yönetecek belirlenmiş olacak. Milletin tercihi; hepimiz de bu seçime saygı duymak mecburiyetindeyiz. Hayırlı olsun diyorum" dedi.