Mahmut Arıkan, Kürdistan İslami Birlik Partisi Lideri Bahaddin ile Bir Araya Geldi
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kürdistan İslami Birlik Partisi lideri Selahaddin Bahaddin ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, iki liderin beraberindeki heyetlerle buluştuğu ifade edildi.
(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kürdistan İslami Birlik Partisi lideri Selahaddin Bahaddin ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Partiden yapılan açıklamda, "Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) lideri Selahaddin Bahaddin ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi." denildi.
Kaynak: ANKA / Güncel