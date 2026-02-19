Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, 'Geleneksel Ahi İftarı'nda yetim çocuklarla bir araya geldi

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) tarafından düzenlenen "Geleneksel Ahi İftarı" programında yetim çocuklarla bir araya geldi.

Pursaklar ilçesindeki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi'nin (ÇASGEM) yemekhanesinde gerçekleşen iftara, Arıkan, ESDER Genel Başkanı Mahmut Çelikus, partililer, dernek üyeleri ve yetim çocuklar katıldı.

Programı gerçekleştirenlere teşekkür eden Arıkan, başta Gazze, Suriye, Arakan, Doğu Türkistan gibi birçok coğrafyada zor dönemlerin yaşandığını belirtti.

Bu dönemlerin yaşandığı son ramazan olmasını temenni eden Arıkan şunları kaydetti:

"Bugün bizlere düşen bu evlatlarımızın, bu kardeşlerimizin daha yaşanabilir bir Türkiye'de, dünyada, gözyaşının, acının olmadığı bir dünyada yaşamaları için çalışmak olacak. Bizler de bu noktada çalışma yapan, gayret gösteren insanlarız. Rabbim bu noktada yapılan bu noktada gayret gösteren herkesin de yar ve yardımcısı olsun inşallah."

ESDER Genel Başkanı Çelikus ise "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş olan Allah-u Teala'nın ve efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın kutsi olarak ilan ettiği 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in ilk iftarını beraber açtık. Organizasyona teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Arıkan ve beraberindeki heyet, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.