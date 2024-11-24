Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'dan Seçim Hazırlıkları Açıklaması

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "81 ilde, 973 ilçede, 50 bin mahallemizde, bir kaç gün sonra çalışmalara başlayacağız. Az zamanda çok iş yapmak zorundayız. Seçimler 1 veya 2 yıl sonra mı olur bilemiyoruz ama çok yakın zamanda seçim olacakmış gibi hep beraber omuz omuza vereceğiz, en güzel zaferleri hep beraber kazanacağız" dedi.

Saadet Partisi 9. Olağan Büyük Kongresi'nde Mahmut Arıkan, 823 delegenin oyunu alarak genel başkanlığa seçildi. Seçimin ardından Arıkan, eski Saadet Partisi Genel Başkanları Temel Karamollaoğlu, Mustafa Kamalak, Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın ile kürsüye çıktı. Karamollaoğlu, Kamalak ve Aydın, Arıkan'a başarılar diledi. Saadet Partisi'nin yeni genel başkanı Arıkan, şöyle konuştu:

"9. Olağan Kongremizi gerçekleştirdik. Hayırlı uğurlu olsun. Cenabı hak en güzel hizmetleri yapmak için karar aldığımız bir kongre nasip eylesin. Recai Kutan büyüğümüz 'Cumhuriyet tarihimiz en büyük badireli günlerini yaşıyor' derdi. O cümle bugün 24 Kasım'da ışık tutuyor. Cumhuriyet tarihi en badireli günlerini yaşıyor. Yakın tarihimizin milli görüşe en çok ihtiyaç duyduğu zamanı yaşıyoruz. Hepimizin omuzlarında çok büyük yükler var. 5-6 aylık bir süreç geçirdik. Saadet Partisi teşkilatları ne kadar büyük bir teşkilat olduğunu ortaya koydu. Her zaman kucaklayıcı oldu. Hiçbir zaman ötekileştirmedi. İktidarın ülkemize vermiş olduğu zararları tez zamanda kaldırabilmek için üzerimizde olağan üstü yükler var. 81 ilde, 973 ilçemizde, 50 bin mahallemizde, 240 bin sandıkta bir kaç gün sonra bismillah diyeceğiz, çalışmalara başlayacağız. Az zamanda çok iş yapmak zorundayız. Seçimler 1 veya 2 yıl sonra mı olur bilemiyoruz ama çok yakın zamanda seçim olacakmış gibi hep beraber omuz omuza vereceğiz, en güzel zaferleri hep beraber kazanacağız."