Üye Girişi
Haberler

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'dan Seçim Hazırlıkları Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'dan Seçim Hazırlıkları Açıklaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, kongrede yaptığı konuşmada, partinin 81 ilde ve 50 bin mahallede çalışmalara başlayacağını duyurdu. Seçimlerin yakın bir zamanda olabileceğine vurgu yapan Arıkan, birlikte omuz omuza verilmesi gerektiğini ifade etti.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "81 ilde, 973 ilçede, 50 bin mahallemizde, bir kaç gün sonra çalışmalara başlayacağız. Az zamanda çok iş yapmak zorundayız. Seçimler 1 veya 2 yıl sonra mı olur bilemiyoruz ama çok yakın zamanda seçim olacakmış gibi hep beraber omuz omuza vereceğiz, en güzel zaferleri hep beraber kazanacağız" dedi.

Saadet Partisi 9. Olağan Büyük Kongresi'nde Mahmut Arıkan, 823 delegenin oyunu alarak genel başkanlığa seçildi. Seçimin ardından Arıkan, eski Saadet Partisi Genel Başkanları Temel Karamollaoğlu, Mustafa Kamalak, Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın ile kürsüye çıktı. Karamollaoğlu, Kamalak ve Aydın, Arıkan'a başarılar diledi. Saadet Partisi'nin yeni genel başkanı Arıkan, şöyle konuştu:

"9. Olağan Kongremizi gerçekleştirdik. Hayırlı uğurlu olsun. Cenabı hak en güzel hizmetleri yapmak için karar aldığımız bir kongre nasip eylesin. Recai Kutan büyüğümüz 'Cumhuriyet tarihimiz en büyük badireli günlerini yaşıyor' derdi. O cümle bugün 24 Kasım'da ışık tutuyor. Cumhuriyet tarihi en badireli günlerini yaşıyor. Yakın tarihimizin milli görüşe en çok ihtiyaç duyduğu zamanı yaşıyoruz. Hepimizin omuzlarında çok büyük yükler var. 5-6 aylık bir süreç geçirdik. Saadet Partisi teşkilatları ne kadar büyük bir teşkilat olduğunu ortaya koydu. Her zaman kucaklayıcı oldu. Hiçbir zaman ötekileştirmedi. İktidarın ülkemize vermiş olduğu zararları tez zamanda kaldırabilmek için üzerimizde olağan üstü yükler var. 81 ilde, 973 ilçemizde, 50 bin mahallemizde, 240 bin sandıkta bir kaç gün sonra bismillah diyeceğiz, çalışmalara başlayacağız. Az zamanda çok iş yapmak zorundayız. Seçimler 1 veya 2 yıl sonra mı olur bilemiyoruz ama çok yakın zamanda seçim olacakmış gibi hep beraber omuz omuza vereceğiz, en güzel zaferleri hep beraber kazanacağız."

Kaynak: ANKA / Güncel
İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti

4 kişiyi öldürüp canına kıydı! İntihar anı kamerada

 Saadet Partisi'nde yeni genel başkan Mahmut Arıkan

Saadet'te Karamollaoğlu dönemi sona erdi! İşte yeni genel başkan

 10 ilimizde eğitime kar engeli

10 ilimizde eğitime kar engeli
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: TürkAkım sayesinde başka rotaya ihtiyacımız yok

"Türkiye'den başka rotaya ihtiyacımız yok"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Survivor All Star ilk yarışmacısı kim oldu? Saadet Partisi Genel Başkanı kim oldu? Mahmut Arıkan kimdir? Mahmut Arıkan kaç yaşında, nereli? Immobile neden yok? Beşiktaş-Göztepe maçında Immabile neden oynamıyor, sakat mı? Beşiktaş-Göztepe maçının ilk 11'leri! BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE! Beşiktaş Göztepe maçı HD, şifresiz izleme linki! 25 Kasım İstanbul hava durumu | İstanbul'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Nevşehir'de okullar tatil mi? 25 Kasım Pazartesi Nevşehir'de okullar tatil mi edildi? Niğde'de okullar tatil mi? 25 Kasım Niğde'de okullar tatil mi edildi? Adana'da okullar tatil mi? 25 Kasım Adana'da hangi ilçelerde okullar tatil edildi? 24 KASIM DEPREM Mİ OLDU? Deprem ne zaman, nerede oldu? Son deprem raporları!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.