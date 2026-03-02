Haberler

Mahmut Arıkan'dan İstanbul'da Öldürülen Öğretmen Fatma Nur Çelik İçin Başsağlığı Mesajı

Güncelleme:
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İstanbul Çekmeköy'de bir lisede saldırı sonucu hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik için başsağlığı diledi. Eğitim camiasında artan şiddet olaylarına dikkat çekerek, öğretmenlere yönelik saldırıları lanetledi ve okullardaki güvenlik sorunlarının bir an önce çözülmesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İstanbul Çekmeköy'de bir lisede saldırı sonucu öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik için başsağlığı mesajı paylaştı.

Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Çekmeköy'deki Taşdelen Borsa İstanbul MTA Lisesinde okuyan öğrencinin saldırısı sonucu katledilen öğretmenimize Allah'tan rahmet; ailesine, mesai arkadaşlarına ve eğitim camiasına başsağlığı; yaralılara şifa diliyorum. Son yıllarda eğitim camiasında artan ve öğretmenlerimizi hedef alan şiddet olaylarını lanetliyorum. Yıllardır öğretmenlerimiz tarafından dile getirilen okullardaki güvenlik sorunu derhal giderilmeli ve benzeri hadiselerin önüne geçilmelidir. Geleceğimizin mimarı olan öğretmenlerimize karşı şiddet asla kabul edilemez ve normalleştirilemez." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
