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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Sinan Ateş'in eşiyle görüştü

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'le görüştü.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'le görüştü.

Saadet Partisi Genel Merkezinde basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrasında açıklama yapan Ayşe Ateş, Karamollaoğlu'na teşekkürlerini ilettiğini ve desteklerinin devamını istediğini söyledi.

Ateş, Karamollaoğlu'nu eşinin cinayetiyle ilgili açılan davanın 1 Temmuz'daki ilk duruşmasına davet ettiğini bildirdi.

Ayşe Ateş, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmeyle ilgili Karamollaoğlu'yla arasında bir konuşma geçip geçmediği yönündeki soruya, "Kamuoyuyla paylaştığım şeylerden ona da bahsettim. Onun dışında farklı bir şey olmadı." yanıtını verdi.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya ise aileyi dinlediklerini belirterek, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun, konunun takipçisi olacağını söylediğini ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

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