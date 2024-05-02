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Saadet Partisi Genel Başkanı Hamas Siyasi Büro Başkanı İle Görüştü

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile İstanbul'da görüştü. Görüşmede, Filistin ve Gazze'deki son gelişmeler ele alındı.

(İSTANBUL) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile İstanbul'da görüştü. Görüşmede, "Filistin ve Gazze'deki son gelişmelerin ele alındığı" bildirildi.

Saadet Partisi'nden yapılana yazılı açıklamada,  "Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile bugün İstanbul'da önemli bir görüşme gerçekleştirdiği" ifade edildi.

Filistin ve Gazze'deki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Saadet Partisi'nin İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Genel Başkan Yardımcısı Ersan Bilgin ve İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı da hazır bulundu. Görüşmede, "bölgedeki sorunlar ve Filistin halkının yaşadığı zorluklar üzerinde durulduğu" belirtildi.

Görüşmede, "Filistin'in özgürlüğü ve bağımsızlığı için uluslararası toplumun daha fazla adım atması gerektiği" vurgulandı. Saadet Partisi'nin, "Filistin halkının yanında olduğunu bir kez daha ifade ederken, İslam dünyasının dayanışma içinde olması gerektiğinin altı çizildiği" kaydedildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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