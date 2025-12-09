Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Emekli ve Emekçiler Dernekleri Federasyonu Yöneticileriyle Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Emekli ve Emekçiler Dernekleri Federasyonu'nun Kurucu Başkanı Gönül Boran Özüpak ve federasyon yöneticileriyle bir araya geldi.

