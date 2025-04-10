Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan Polis Haftası Mesajı

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Arıkan, mesajında, görev başındaki polisleri ziyaret ettiğini belirterek şunları kaydetti:

"Ülkemizin emniyeti ve huzuru için büyük bir fedakarlıkla çalışan polislerimizi görevleri başında ziyaret ettik. Bu vesileyle Polis Haftası'nı ve Türk Polis Teşkilatı'mızın 180. yıl dönümünü kutluyorum. Polislerimizin yaşadıkları sorunları gidermek ve onların hak ettiği çalışma şartlarını sağlamak için mücadele vermeye devam edeceğiz."