Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan Minguzzi Mesajı: Ülkemizin Sokaklarını Emniyetli Hale Getirene Kadar Çalışmaya Devam Edeceğiz

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Mattia Ahmet Minguzzi'nin birinci vefat yıldönümünde, Türkiye'de artan şiddet ve çete olaylarına dikkat çekti. Arıkan, ülkenin sokaklarının çocuklar için emniyetli hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Mattia Ahmet Minguzzi'nin birinci vefat yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Bizler Türkiye'yi şiddet, kaos ve cinnet döngüsünden kurtarmak ve ülkemizin sokaklarını çocuklarımız başta olmak üzere her vatandaşımız için emniyetli bir hale getirene kadar çalışmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Melek yüzlü evladımız Mattia Ahmet Minguzzi'yi vefatının birinci yıl dönümünde rahmetle anıyor, acılı ailesine sabır diliyorum" dedi.

Arıkan, şunları kaydetti:

"Türkiye'de artan şiddet ve sokak çetelerinin sebep olduğu ölümlerden sadece biri olan Ahmet Minguzzi; bugün aynı zamanda tecelli etmemiş bir adaletin de sembolüdür. Ne yazık ki bu cinayetten sonra bile şiddet ve çete olaylarında bir azalma olmamış ve yine içimizi yakan cinayetler yaşanmıştır. Bizler Türkiye'yi şiddet, kaos ve cinnet döngüsünden kurtarmak ve ülkemizin sokaklarını çocuklarımız başta olmak üzere her vatandaşımız için emniyetli bir hale getirene kadar çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu'nun ilk sözleri

Fenerbahçe'den Trabzonspor'u şoke eden telefon

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor

Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu'nun ilk sözleri

Çıkan iddialar sonrası Galatasaray yönetiminde istifa

Epstein dosyasından çıkan isim herkesi şaşkına çevirdi

