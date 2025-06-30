Saadet Partisi Ferizli İlçe Başkanlığı'nda Metehan Kaya Yeniden Başkan Seçildi

Saadet Partisi Ferizli İlçe Başkanlığı'nda Metehan Kaya Yeniden Başkan Seçildi
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Saadet Partisi Ferizli İlçe Başkanlığı'nın 7. Olağan kongresinde Metehan Kaya, tek listeyle yeniden başkanlık görevine seçildi. İl Başkanı Ali Ahmet Çelik, kongrede partinin başarısı için destek verdi.

Saadet Partisi Ferizli İlçe Başkanlığının 7. Olağan kongresinde tek listeyle seçime giren Metehan Kaya, yeniden başkan oldu.

Kongre, Ferizli Belediyesi Çamlık Tesisleri'nde Mustafa Selman İskender'in başkanlığında gerçekleştirildi.

Saadet Partisi İl Başkanı Ali Ahmet Çelik, kongrede yaptığı konuşmada, ilçe teşkilatının kuruluşundan itibaren hizmet veren büyüklerine teşekkür ederek, partinin bayrağını yükseklere çıkarmak için yeniden seçilen Kaya'ya ve yönetim kuruluna başarılar diledi.

Kaya da "Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Hedefimiz ilk yapılacak belediye başkanlığını partimize kazandırmak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Erol Ulu - Güncel
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