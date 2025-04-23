Saadet Partisi Beypazarı 3. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

İlçe binasında düzenlenen kongrede, mevcut başkan İsmail Tiftik, yeniden İlçe Başkanlığına seçildi.

Tiftik, kongrenin ardından yaptığı konuşmada, "Yeniden bizi bu göreve layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim. Her alanda ve platformda partimizi temsil edeceğiz. İnandığımız yolda yılmadan, usanmadan yürüyeceğiz ve partimizi en güzel şekilde temsil edeceğiz." dedi.