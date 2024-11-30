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Saadet Başkanı Arıkan, Erdoğan'ı Konuşması Sırasında Protesto Ettikleri İçin Gözaltına Alınan Kişilere Hukuki Destek Sağlayacaklarını Duyurdu

Saadet Başkanı Arıkan, Erdoğan'ı Konuşması Sırasında Protesto Ettikleri İçin Gözaltına Alınan Kişilere Hukuki Destek Sağlayacaklarını Duyurdu
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TRT World Forum’da yaptığı konuşma sırasında İsrail ile ticari ilişkilerin kesilmemesini protesto eden ve gözaltına alınan kişilere hukuki destek sağlayacaklarını duyurdu.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TRT World Forum'da yaptığı konuşma sırasında İsrail ile ticari ilişkilerin kesilmemesini protesto eden ve gözaltına alınan kişilere hukuki destek sağlayacaklarını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT World Forum 2024'ün açılışında yaptığı konuşma sırasında İsrail ile ticari ilişkilerin kesilmemesi nedeniyle protesto edilmiş, protestocular gözaltına alınmıştı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Erdoğan'a yönelik olarak gerçekleştirilen protesto sonrasında gözaltına alınan kişilere hukuki destek vereceklerini duyurdu. Protesto sırasında gözaltına alınan ve adı Şeyma olan bir vatandaşın, gözaltına alınmadan bir gün önce sosyal medya hesabında yaptığı Saadet Gençlik Kolları'na üye olup avukat desteği alıp almayacağı sorusunu içeren paylaşımını alıntılayan Arıkan, şu açıklamayı yaptı:

"Değerli Şeyma kardeşim; Avukatlarımız harekete geçti. Bunun için gençlik kollarımıza üye olmanıza gerek yok. Biz adaleti parti üyelerimiz için değil, 85 milyon vatandaşımız için savunuyoruz. Sizleri ve gözaltına alınan kardeşlerimizi genel merkezimizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağım."

Kaynak: ANKA / Güncel
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