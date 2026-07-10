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Ryanair uçağında bir yolcu, kırılan pencereden dışarı savrulmaktan "son anda" kurtuldu

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İrlanda merkezli Ryanair'in Yunanistan-Almanya seferi sırasında uçak motorundan kopan parçaların kırdığı pencerenin yanında oturan 60'lı yaşlardaki Sırp yolcu, emniyet kemeri sayesinde dışarı savrulmaktan kurtuldu. Uçak Selanik'e geri dönerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İrlanda merkezli hava yolu şirketi Ryanair'ın Yunanistan-Almanya seferini yapan yolcu uçağında, uçak motorundan kopan parçaların kırdığı öne sürülen pencerenin yanında oturan yolcu, dışarı savrulmaktan "son anda" kurtuldu.

BBC'nin haberine göre, Ryanair'dan yapılan açıklamada, Yunanistan'ın Selanik kentinden Almanya'nın Memmingen kentine gitmek üzere havalanan uçağın pencerelerinden birinin uçuş esnasında "yerinden çıkması" üzerine uçağın Selanik Havalimanı'na geri döndüğü belirtildi.

Uçağın sorunsuz şekilde iniş yaptığı, yolcuların terminale alındığı ve olaydan etkilenen yolcuya sağlık ekiplerince müdahale edildiği bildirilen açıklamada, yolcuların Memmingen kentine ulaştırılması için yedek uçak tahsis edildiği kaydedildi.

Olayın nedenine ilişkin soruşturma başlatılırken, olaya şahit olan bazı yolcular pencerenin uçak motorundan kopan parçalar nedeniyle kırılmış olabileceğini iddia etti.

Yunan ve Alman basınında yer alan görgü tanıklarının ifadelerinde, kalkıştan kısa süre sonra cam kırılma sesine benzer bir ses duyulduğu, hemen ardından kabin basıncının düştüğü ve oksijen maskelerinin açıldığı aktarıldı.

Görgü tanıkları, kırılan pencerenin yanında oturan 60'lı yaşlardaki Sırp bir yolcunun birkaç dakika boyunca omuzlarına kadar uçağın dışında asılı kaldığını, emniyet kemeri sayesinde uçaktan dışarı savrulmaktan "son anda" kurtulduğunu ve diğer yolcular tarafından yeniden kabine çekildiğini aktardı.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran
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