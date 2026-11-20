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Irkçı Şiddeti Kayıt Ağı (RVRN) raporuna göre, 2024-2025 döneminde Yunanistan'da 82'si mülteci, göçmen veya sığınmacılara yönelik olmak üzere toplam 144 ırkçı şiddet eylemi kaydedildi.

RVRN, yayımladığı raporda, 2024-2025 döneminde kayıt altına alınan ırkçı şiddet eylemlerini değerlendirdi.

Rapora göre, bu dönemde 82'si mülteci, göçmen veya sığınmacılara karşı olmak üzere 144 ırkçı şiddet eylemi tespit edildi. Irkçı şiddete maruz kalanlardan 61'i 18 yaşın altındaydı.

Bu dönemde kayıt altına alınan ırkçı şiddet eylemlerinin yaklaşık üçte biri sınır bölgelerine yakın alanlarda gerçekleşti.

Doğu Ege Adaları yakınlarındaki deniz alanlarında, kurbanların maskeli şahısların şiddetine maruz kaldığı olaylar da kayıt altına alındı.

Irkçı şiddet eylemlerinden 62'sinin zanlısının güvenlik güçleri olduğu belirtildi.

Raporda, artan nefret söylemlerinden duyulan endişe dile getirilerek, nefret söyleminin kamusal alanda ve dijital platformlarda normalleştirilmesinin ırkçı saldırılara elverişli bir zemin hazırladığı uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA