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Rüzgar kuraklığı açık deniz rüzgar enerjisi sektörünün potansiyelini sınırlandırabilir mi?

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Birçok Avrupa Birliği (AB) ülkesi, Kuzey Denizi'ni yeşil enerji için bir güç merkezine dönüştürmek üzere iddialı planlar uygulamaya koyuyor.

Birçok Avrupa Birliği (AB) ülkesi, Kuzey Denizi'ni yeşil enerji için bir güç merkezine dönüştürmek üzere iddialı planlar uygulamaya koyuyor.

Danimarka'nın Kuzey Denizi kıyısında yer alan Esbjerg limanı, Avrupa'nın patlama yaşayan açık deniz rüzgar enerjisi sektörünün merkez üssü.

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Avrupa Birliği Kuzey Denizi Danimarka Güncel Haberler

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