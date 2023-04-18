Rüzgar kuraklığı açık deniz rüzgar enerjisi sektörünün potansiyelini sınırlandırabilir mi?

Birçok Avrupa Birliği (AB) ülkesi, Kuzey Denizi'ni yeşil enerji için bir güç merkezine dönüştürmek üzere iddialı planlar uygulamaya koyuyor.