Rüyasında Kız Çocuğu Emniyeti Gören Kadın, 4 Çocuğa Koruyucu Aile Oldu

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Aksaray'da Nehire Sağdıç, rüyasında kendisine emanet edilen bir kız çocuğundan etkilenerek koruyucu aile olmaya karar verdi. Eşinden ayrıldıktan sonra 4 çocuğa daha ev sahipliği yaparak onlara sevgi dolu bir yuva sağladı. Sağdıç, daha fazla çocuğa yardımcı olmayı ve her çocuğun sıcak bir yuvaya sahip olmasını istediğini vurguladı.

Aksaray'da rüyasında kendisine bir kız çocuğu emanet edildiğini gören 4 çocuk annesi Nehire Sağdıç, o günden sonra koruyucu ailesi olduğu 4 çocuğu da sevgiyle kucakladı.

Şifahane Mahallesi'nde yaşayan 49 yaşındaki Sağdıç, 16 yıl önce rüyasında kendisine bir kız çocuğu emanet edildiğini gördü.

Bu durumdan çok etkilenince vakit kaybetmeden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne koruyucu aile olabilmek için başvuran Sağdıç, o dönem 2 yaşında olan Nazar'a evinin kapısını açtı.

Mutlu bir yaşam sürerken 6 yıl önce eşinden ayrılan Sağdıç, yaşadığı sıkıntılardan Yasemin (13) Rabia (14) ve Yaşar Can'ın da (7) koruyucu ailesi olarak uzaklaştı.

"Sevgi dolu bir yuva olduk"

Sağdıç, AA muhabirine, amcasının genç yaşta vefat ettiğini, babasının yeğenlerine baktığını söyledi.

İçinde hep yetim ve öksüz çocuklara bakıp büyütmek olduğunu belirten Sağdıç, şöyle konuştu:

"Gördüğüm bir rüyayla harekete geçtim. İlk başta 4 çocuğum olduğu için olumsuz karşılandı. Ancak ben yılmadım sürekli gittim. Olumlu dönüş olunca kızım ve damadımla hemen kuruma gittim. Çocuğumuz hemen yanımıza geldi, bana sarıldı. Ben o an bittim. Evlatlarımla da çok iyi anlaştılar. Sevgi dolu bir yuva olduk. Ardından eşimden ayrıldım. İki çocuğum evlendi. 2 çocuğum da eşimde kaldı. Bunun üzerine 3 çocuğa daha yuvamı açtım. Bu çocuklar benim dünyam. Kendimi, yavrular sıcak bir yuvada büyümesi için adadım. Çok sıkıntı çektim, bu yavrular bana her şeyi unutturdu. Ben onlara nasıl destek oluyorsam onlar da zor zamanlarımda bana destek oldu."

Dört çocuk daha verseler alır seve seve büyütürüm

İnsan yetiştirmenin toplumdaki en önemli değerlerden biri olduğunu vurgulayan Sağdıç, her çocuğun bir yuvası olmasını çok istediğini kaydetti.

Sağdıç, daha fazla çocuğa faydalı olmayı arzu ettiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Dört çocuk daha verseler alır seve seve büyütürüm. Çok kişiye koruyucu aileliği tavsiye ettim ve yavrularını aldılar. Hatta bir alana ikinci çocuk için yönlendirmelerim oldu. Şimdi 2-3 çocuğa sıcak yuvalarını açanlar var. Çocukların sıcak yuvalarda anne şefkatiyle büyümesi taraftarıyım. Aile ortamında çocuklar değişiyor. Büyük kızım şimdi 18 yaşında Nazar, resim yarışmasına katıldı. Yaptığı resim Ankara'da birinci oldu. Başlık istemişler 'Arkamda dağ gibi annem.' yazdırmış. Arkasında kendisini savunan bir annesinin varlığı çocuklar için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor."

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel
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