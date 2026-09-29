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Rutte, NATO'nun düşük maliyetli İHA karşıtı savunmayı güçlendireceğini açıkladı

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Drone Edge gibi girişimlerle daha düşük maliyetli İHA karşıtı savunma sistemlerini güçlendireceklerini açıkladı. Rutte, doğu kanadındaki hava sahası ihlallerinin tehdidin değişen doğasını gösterdiğini, Ukrayna'ya desteğin süreceğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara Zirvesi'nde duyurulan "Drone Edge" gibi girişimler aracılığıyla insansız hava araçlarına (İHA) karşı önlemler aldıklarını belirterek, "Düşük maliyetli tehditlere karşı yüksek teknolojili savaş uçakları kullanmak zorunda kalmamak amacıyla daha düşük maliyetli İHA karşıtı savunma sistemlerini güçlendireceğiz." dedi.

Rutte, Brüksel'deki NATO Karargahında Litvanya Başbakanı Mindaugas Sinkevicius'la ortak basın toplantısı düzenledi.

İki hafta önce Litvanya'nın Siauliai kentinde konuşlu iki İtalyan Eurofighter savaş uçağının ülkenin hava sahasını ihlal eden İHA'yı düşürdüğünü hatırlatan Rutte, "NATO, müttefik topraklarının her karışını, her yönden gelebilecek her türlü tehdide karşı savunur." diye konuştu.

Mark Rutte, NATO'nun doğu kanadı boyunca tekrarlanan hava sahası ihlallerinin "mevcut tehdidin değişen doğasını" ortaya koyduğunu belirterek, İttifak'ın tüm hava tehditlerine karşı daha üstün koruma sağlayan çok katmanlı ve 360 derecelik yaklaşımı bulunan entegre hava ve füze savunma sistemlerini güçlendirdiğini kaydetti.

Ankara Zirvesi'nde duyurulan "Drone Edge" gibi girişimler aracılığıyla İHA'lara karşı önlemler aldıklarını aktaran Rutte, "Düşük maliyetli tehditlere karşı yüksek teknolojili savaş uçakları kullanmak zorunda kalmamak amacıyla, daha düşük maliyetli İHA karşıtı savunma sistemlerini güçlendireceğiz." dedi.

Rutte, Rusya'nın NATO müttefiklerine yönelik "pervasız" eylemlerine devam ettiğini, bunlarla Ukrayna'ya verilen desteği durdurmaya çalıştığı değerlendirmesini yaparak Kiev'e desteğin süreceğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Rutte, İttifak'ın, hibrit tehditlere karşı koymak için ihtiyaç duyduğu tüm müdahale seçeneklerine sahip olduğunu vurguladı.

Sinkevicius da Rutte ile NATO'nun caydırıcılığı, savunması, doğu kanadındaki hazırlık durumu ve Ukrayna'ya destek konularında "mükemmel bir görüşme" yaptıklarını aktararak, Avrupa'daki güvenlik durumunun "zorlu ve gergin" seyrettiğine dikkati çekti.

Litvanya Başbakanı Sinkevicius ayrıca, bir Alman tugayının 2027 sonuna kadar Litvanya'da konuşlamasına yönelik hazırlıkların planlandığı şekilde sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: AA
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