Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali'nin Kontrolünü Devretmeyeceğini Açıkladı

MOSKOVA, 26 Mart (Xinhua) -- Rusya, Zaporijya Nükleer Enerji Santrali'nin kontrolünü Ukrayna'ya veya başka bir ülkeye devretmelerinin mümkün olmadığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan salı günü yapılan açıklamada santralin herhangi bir yabancı devletle ortak işletilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Güvenlik endişelerini gerekçe gösteren bakanlık, dünya genelinde böyle bir emsalin bulunmadığını ifade etti.

Bakanlık, santralin belgesi ve yeterliliği olmayan uluslararası kuruluşlar tarafından işletilmesi ihtimalini de reddetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Zaporijya Nükleer Santrali'nin eski haline getirilmesi sürecine ABD'nin katılımını ele aldıklarını ve ABD'nin katılımına açık olduklarını söylemişti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Trump, ABD'nin elektrik ve kamu hizmetleri alanında uzman olduğunu belirterek Ukrayna'nın nükleer santrallerinin yönetimine yardımcı olmaya istekli olduklarını ifade etti.

Açıklamada "söz konusu santrallerin ABD mülkiyetinde olmasının bu altyapı için en iyi korumayı sağlayacağı ve Ukrayna'nın enerji altyapısına destek olacağı" da vurgulandı.

Avrupa'daki en büyük nükleer tesislerinden biri olan Zaporijya Nükleer Santrali, Mart 2022'den bu yana Rusya'nın kontrolü altında bulunuyor.