Rusya: Zaporijya bölgesinde Zalizniçnoye yerleşim yerinde kontrolü ele geçirdik

Güncelleme:
Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya bölgesindeki Zalizniçnoye yerleşim biriminin kontrolünü sağladığını açıkladı. Açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki cephe hattında ilerlemeler kaydettiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya bölgesinde Zalizniçnoye yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili bilgi paylaşıldı.

Rus güçlerinin, Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Doğu askeri grubu birlikleri, Zaporijya bölgesinde Zalizniçnoye yerleşim birimini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, 8 Şubat'ta Ukrayna'nın Sumi bölgesinde Sidorovka, Harkiv bölgesinde de Gluşovka yerleşim yerlerini ele geçirdiklerini bildirmişti.

