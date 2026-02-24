Rusya: Zaporijya bölgesinde Rizdvyanka yerleşim birimini ele geçirdik
Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya bölgesindeki Rizdvyanka yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu. Açıklamada, Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephe hattında ilerleme kaydettiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi verildi.
Rus güçlerinin, Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Doğu askeri grubu birlikleri, saldırıları sonucunda Zaporijya bölgesinde Rizdvyanka yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA / Dmitri Chirciu