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Rusya'ya yönelik saldırı girişimi engellendi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik İHA ve roket saldırı girişimini engellediğini duyurdu. Hava savunma sistemleri tarafından düşürülen 35 İHA'nın yanı sıra, roket saldırıları da Belgorod bölgesinde engellendi. Krasnodar'da ise petrol rafinerisine yapılan saldırı girişimi etkisiz hale getirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, başta başkent Moskova olmak üzere gece boyunca Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) ve roketlerle saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere uçak tipi İHA'lar kullanarak terör saldırıları gerçekleştirme girişimleri durduruldu." ifadesine yer verildi.

Hava savunma sistemlerinin İHA'ları düşürdüğü kaydedilen açıklamada, Moskova'da 4, Belgorod'da 3, Kaluga'da 2, Oryol'da 1, Rostov bölgesinde 1, Yaroslavl'da 4, Kursk'ta 3 ve Krasnodar bölgesinde de 17 İHA olmak üzere toplam 35 İHA'nın imha edildiği bilgisi paylaşıldı.

Belgorod'da roket saldırıları engellendi

Moskova saatiyle 08.00 sularında Ukrayna'nın Vampir çok namlulu roketatar sisteminden 9 ve Uragan çok namlulu roketatar sisteminden 3 roket kullanarak Rusya Federasyonu topraklarına terör saldırısı girişiminde bulunduğu aktarılan açıklamada, Belgorod bölgesi üzerinde tüm roketlerin vurulduğu belirtildi.

Ayrıca yapılan açıklamada, Moskova saatiyle 10.15'te yine Ukrayna'nın saldırı girişiminde bulunduğu, 1 İHA'nın Moskova bölgesi üzerinde düşürüldüğü ifade edildi.

Krasnodar'da petrol rafinerisine saldırı girişimi

Öte yandan Krasnodar yerel yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri İHA'larla Krasnodar Bölgesi'ndeki Slavyanskiy petrol rafinerisine saldırı girişiminde bulundu ve İHA'lar etkisiz hale getirildi. İHA'lardan birinin tesislere düşmesi sonucu çıkan yangın bir süre sonra söndürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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