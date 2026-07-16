Rusya: Ukrayna'nın İHA saldırısı sonucu Yaroslavl bölgesinde 1 kişi öldü

Rusya'nın Yaroslavl Bölge Valisi Mihail Evrayev, Ukrayna'nın bölgeye insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Evrayev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Yaroslavl bölgesine İHA saldırısı düzenlediğini belirtti.

Bölge üzerinde 54 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini kaydeden Evrayev, "Saldırı sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi ise yaralandı. Yaralılara gerekli tıbbi destek sağlandı." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Saratov Bölge Valisi Roman Busargin de sosyal medya hesabından, İHA saldırısı sonucu bölgedeki Engels kentinde sivil altyapının hasar gördüğünü bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise dün yerel saatle 21.00'den bugün saat 08.00'e kadar Ukrayna'ya ait 375 İHA'nın Moskova dahil çeşitli bölgeler ile Azak Denizi ve Karadeniz üzerinde yok edildiği belirtildi.