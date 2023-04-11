Rusya: Wagner Bahmut'ta Ukrayna birliklerini batıya itmek için muharebeyi sürdürüyor

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı savaşçıların Bahmut şehrinde Ukrayna ordusunu şehrin batı eteklerine itmek için muharebeyi sürdürdüğünü bildirdi.

Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin açıklama yaptı.

Kupyansk istikametinde batı birliklerinin hava ve topçu saldırıları ile Harkiv bölgesindeki Ukrayna birliklerinin vurulduğunu belirten Konaşenkov, burada Polonya üretimi "Krab" kundağıı motorlu topçu sistemini yok ettiklerini ifade etti.

Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı savaşçıların eylemlerine ilişkin de Konaşenkov, "Donetsk yönündeki çatışmalarda ana çabalar Artyömovsk (Bahmut) bölgesinde yoğunlaşmıştı. Wagner saldırı müfrezeleri Artyömovsk'un orta kesimlerindeki mahalleleri ele geçirmek ve düşmanı şehrin batı eteklerine itmek için muharebeye devam etti. Kanatlarda saldırı müfrezelerinin eylemleri, hava indirme birlikleri tarafından destekleniyor." değerlendirmesini yaptı.

İgor Konaşenkov, bugüne kadar Ukrayna'ya ait 406 uçak, 228 helikopter, 3 bin 736 insansız hava aracı, 415 hava savunma füze sistemi, 8 bin 626 tank ve zırhlı araç, 1079 çok namlulu roketatar, 4 bin 563 obüs ve havan topu, 9 bin 426 özel askeri aracın imha edildiğini sözlerine ekledi.