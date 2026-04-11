Rusya ile Ukrayna arasında Paskalya nedeniyle geçici ateşkes başladı

Rusya ile Ukrayna arasında Paskalya Bayramı nedeniyle ilan edilen geçici ateşkes, yerel saatle 16.00'da yürürlüğe girdi. Ukrayna, Rusya'nın ateşkes çağrısına olumlu yanıt verdi. Liderler, bu dönemin barışın başlangıcı olabileceğine inanıyor.

Rusya ile Ukrayna arasında Ortodoks Hristiyanların Paskalya Bayramı nedeniyle ilan edilen geçici ateşkes, yerel saatle 16.00'da yürürlüğe girdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Paskalya Bayramı vesilesiyle 12 Nisan sonuna kadar ilan ettiği ateşkes başladı. Rus ordusu Ukrayna'daki tüm cephelerde askeri eylemlerini durdururken Kiev de karşılıklı olarak ateşkese uygun hareket etme kararı aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, daha önce Rusya'ya Paskalya Bayramı dolayısıyla ateşkes ilan etme çağrısında bulunmuştu.

9 Nisan'da, Rusya Devlet Başkanı Putin, bugün yerel saatle 16.00'da başlamak üzere Paskalya Bayramı'nın sona ereceği 12 Nisan bitimine kadar ateşkes ilan etmişti.

Bu kararın ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de ateşkese uyacaklarını duyurmuştu.

Zelenskiy, "Paskalya'nın barış ve güvenlik zamanı olması gerektiğine inanıyoruz. Paskalya'da ateşkes, gerçek bir barış hareketinin başlangıcı olabilir." açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Ali Cura
Müzakerelerde yeni aşama: ABD-İran-Pakistan 3'lü görüşmesi başladı

Müzakerelerde yeni aşama! Ve dünyanın beklediği oldu
Sürpriz nikah! Sezgi Sena Akay evlendi

Sessiz sedasız nikah! Ünlü isim herkesi şaşırttı
Tuba Ünsal’dan yürek ısıtan hareket! Yağmurda gördü, hemen arabasına aldı

Yolda giderken gördü, hemen arabasına aldı

Kadir Ezildi’den babasına sert rest: Beni değil onu seçti

Kadir Ezildi’den babasına sert rest: Beni değil onu seçti
Kestaneci Alper’in ünü dünyaya yayıldı! Turistler fotoğraf çektirmek için sıraya giriyor

Ünü dünyaya yayıldı! Turistler fotoğraf için sıraya giriyor
Sürpriz nikah! Sezgi Sena Akay evlendi

Sessiz sedasız nikah! Ünlü isim herkesi şaşırttı
İsrail'i Türkiye korkusu sardı: Eşi benzeri görülmemiş güç gösterisi

Türkiye fena korkuttu: Eşi benzeri görülmemiş güç gösterisi
Real Madrid belki de şampiyonluğu verdi, olan Arda'ya oldu

Olan Arda'ya oldu!