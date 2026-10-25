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Rusya ve Ukrayna Oleşki'de insani yardım için 27 Ekim'de eş zamanlı ateşkeste anlaştı

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Rusya ve Ukrayna Oleşki'de insani yardım için 27 Ekim'de eş zamanlı ateşkeste anlaştı
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Rusya İnsan Hakları Komiseri Lantratova, Ukraynalı mevkidaşı Lubinets ile Herson bölgesindeki Oleşki'deki insani yardım misyonunu görüştü. Bölgede ateşkes 27 Ekim'de Moskova saatiyle 04.00'te, Ukrayna tarafında Kiev saatiyle 03.00'te eş zamanlı başlayacak.

MOSKOVA, 25 Ekim (Xinhua) -- Rusya İnsan Hakları Komiseri Yana Lantratova, Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Lubinets ile Herson bölgesindeki Oleşki'de yürütülecek insani yardım misyonunu görüştüğünü bildirdi.

Lantratova cumartesi günü sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Ukrayna müzakere heyetine başkanlık eden Lubinets ile çevrimiçi bir görüşme gerçekleştirdiğini ve görüşmenin ana gündem maddesinin Oleşki'deki insani yardım faaliyetleri olduğunu belirtti.

Lantratova, bölgede ateşkesin 27 Ekim'de Moskova saatiyle 04.00'te yürürlüğe gireceğini Lubinets'e ilettiğini, Lubinets'in de Ukrayna tarafının ateşkesi Kiev saatiyle 03.00'te başlatacağını söylediğini aktararak iki tarafın ateşkese eş zamanlı başlayacağını kaydetti.

Lantratova, tarafların daha önce üzerinde anlaştıkları ayrıntıları da gözden geçirdiklerini, hazırlıkların varılan mutabakat doğrultusunda sürdüğünü ve her iki tarafın da taahhütlerini yerine getirdiğini kaydetti.

Ukrayna'nın kontrolündeki Herson kentinin karşısında ve Dinyeper Nehri'nin sol kıyısında yer alan Oleşki, ciddi bir insani krizle karşı karşıya bulunuyor. Bölgede devam eden çatışmalar nedeniyle bölge sakinlerinin gıda ve diğer temel ihtiyaç malzemelerine erişimde giderek artan sıkıntılar yaşadığı bildiriliyor.

Rusya ve Ukrayna, cuma günü bölgeye insani yardım ulaştırılmasını ve sivillerin tahliye edilmesini kolaylaştırmak amacıyla geçici ateşkes konusunda anlaşmaya varmıştı.

Kaynak: Xinhua
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