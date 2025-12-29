Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna Tarafından Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Konutuna Saldırı Girişiminde Bulunuldu

(ANKARA) -Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna tarafından Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulunulduğunu iddia etti. Lavrov, "Saldırıda kullanılan 91 İHA da imha edildi. Bu terörizme yanıt vereceğiz" derken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise iddiaları yalanladı.

Ukrayna, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu. Söz konusu iddia Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından duyuruldu. Ukrayna'nın "devlet terörüne" başvurduğunu savunan Lavrov, Kiev yönetiminin 28 Aralık'ı 29 Aralık'a bağlayan gece Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod bölgesindeki resmi konutuna 91 insansız hava aracıyla saldırı girişiminde bulunduğunu öne sürdü. Lavrov, saldırı sonucunda ölen, yaralanan ya da maddi hasar oluşmadığını ifade etti.

Lavrov, saldırı iddialarına rağmen Rusya'nın Ukrayna konusundaki müzakere sürecinden tamamen çekilmeyeceğini belirtti. Ancak müzakere yaklaşımının, Kiev yönetiminin izlediğini öne sürdüğü "devlet terörizmi politikası" dikkate alınarak yeniden değerlendirileceğini söyledi. Rusya'nın saldırıya karşılık vereceğini vurgulayan Lavrov, misilleme hedefleri ve zamanlamasının belirlendiğini dile getirdi.

Zelenski, Putin'in konutuna yönelik saldırı girişimi iddialarını yalanladı

Rusya'nın iddialarına Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den yanıt geldi. Zelenski, Putin'in konutuna yönelik saldırı girişimi iddialarını yalanlayarak, Rusya'nın bu açıklamalarla Kiev'e yönelik yeni saldırılar için zemin hazırladığını savundu. Rusya'nın Ukrayna ile ABD arasında yürütülen görüşmelerde sağlanan ilerlemeyi baltalamaya çalıştığını öne süren Zelenski, ABD'den Rusya'nın tehditlerine uygun şekilde yanıt vermesini istedi.