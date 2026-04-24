Rusya ve Çin savunma bakanları, stratejik iş birliğini görüştü

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Çinli mevkidaşı Dong Cün ile iki ülke arasındaki stratejik iş birliğini ele aldı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Belousov ve Rusya'yı ziyaret eden Dong, başkent Moskova'da bir araya geldi.

Görüşmede, Rusya ile Çin arasındaki stratejik iş birliği istişare edildi.

Rus Bakan Belousov görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın 30. yıl dönümü olduğunu belirterek "İkili askeri iş birliği, siyasi askeri durumda sürekli değişikliklerin yaşandığı dönemde önem kazanıyor. Bu, bölgesel ve küresel güvenliğin kilit unsuru." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya ve Çin liderleri arasındaki etkileşimin, ikili ilişkilerde önemli rol oynadığının altını çizen Belousov, bugünkü görüşmede, stratejik iş birliği bağlamında ileride atılacak adımları belirleyeceklerini aktardı.

Çin Savunma Bakanı Dong da iki ülkenin liderleri sayesinde Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerinin doğru yönde geliştiğini vurgulayarak "Bu yıl, iki ülke arasındaki ilişkilerin, özellikle de askeri savunma alanındaki iş birliğinin gelişmesi için önemli bir dönem." ifadesini kullandı.

Dong, iki ülke arasında yüksek düzeyde sağlanan anlaşmalar çerçevesinde stratejik iş birliğini güçlendirmeye devam edeceklerini kaydetti.