Rusya ve Çin Arasında Füze Savunması Görüşmeleri

Güncelleme:
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'da yapılan görüşmelerde füze savunması ve stratejik istikrar konularını ele aldıklarını duyurdu. Taraflar, bölgesel güvenlik için stratejik riskler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Çinli yetkililerle füze savunması ve stratejik istikrar konularında "detaylı görüşmeler" yaptıklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rus ve Çinli yetkililer arasında Moskova'da 19 Kasım'da gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin detaylara yer verildi.

İki ülke yetkililerinin, füze savunması ve stratejik istikrar konularını ele aldığı kaydedilen açıklamada, "Küresel ve bölgesel güvenlik için stratejik riskler yaratan istikrarsızlaştırıcı faktörlerin ve bunları en aza indirmenin yolları hakkında görüş alışverişini içeren konular derinlemesine ele alındı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, tarafların, söz konusu başlıklarda yürütülen etkileşimden ötürü "karşılıklı memnuniyetlerini" ifade ettikleri belirtildi.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel
500
