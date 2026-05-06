Rusya ve ABD Dışişleri Bakanları Telefonda Görüştü

MOSKOVA, 6 Mayıs (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov salı günü ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre taraflar görüşmede, mevcut uluslararası durum ve Rusya-ABD ilişkilerine ilişkin görüş alışverişinde bulunarak ikili temasların takvimini ele aldı.

Bakanlık, görüşmenin "yapıcı ve iş odaklı" olduğunu belirtti.

