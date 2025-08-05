Rusya Vatandaşı Natalia İslamiyet'i Seçti

Rusya Vatandaşı Natalia İslamiyet'i Seçti
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Batman'da düzenlenen merasimle Müslüman olan Rusya vatandaşı Natalia, 'Meryem' ismini aldı. İl Müftüsü, Natalia'ya İslam dininin esaslarını anlattı ve kelime-i şehadet getirdi.

Batman'da düzenlenen merasimle Müslüman olan Rusya vatandaşı Natalia, "Meryem" ismini aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Natalia???????, Müslüman olmak için Batman Müftülüğüne başvurdu.

İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasiminde İl Müftüsü Ahmet Durmuş, Natalia'ya İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları hakkında bilgi verdi.

Durmuş, Natalia'ya Müslümanlığı kendi iradesiyle tercih ettiğine dair söylemini yazılı belge ile onaylayıp kendisine verdi.

Daha sonra kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan Natalia, "Meryem" ismini aldı.

Durmuş, Natalia'yı tebrik ederek Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Kur'an-ı Kerim ve İslam dinini konu edinen çeşitli kitaplar hediye etti.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
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