Rusya: Ukrayna'nın Askeri-sanayi İşletmelerini ve Enerji Tesislerini Vurduk

MOSKOVA, 14 Aralık (Xinhua) -- Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya gece boyunca yoğun hava saldırıları düzenlediklerini ve çok sayıda askeri-sanayi işletme ile enerji tesisini imha ettiklerini duyurdu.

Bakanlığın cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Rus kuvvetleri kara ve deniz konuşlu yüksek hassasiyetli silahların yanı sıra Kinzhal hipersonik füzeleri ve uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) kullanarak, Ukrayna'nın askeri-sanayi tesislerini ve askeri operasyonlarla bağlantılı enerji sistemlerini hedef aldı.

Açıklamada, saldırıların hedeflerine ulaştığı ve önceden belirlenen tüm noktaların vurulduğu belirtildi.

Öte yandan Rus hava savunma sistemlerinin son 24 saat içinde ABD yapımı iki HIMARS roketi ile Ukrayna'ya ait 169 İHA'yı etkisiz hale getirdiği ifade edildi.