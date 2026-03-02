Rusya: Ukrayna Ordusuyla Bağlantılı Noktaları Vurduk

MOSKOVA, 2 Mart (Xinhua) -- Rusya, son 24 saatte Ukrayna ordusunu destekleyen enerji tesislerini ve Ukrayna birlikleri ve yabancı paralı askerlerin konuşlandığı 140'tan fazla noktaya saldırılar düzenlendi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan pazar günü yapılan açıklamada hava savunma sistemlerinin de 9 güdümlü hava bombasını, ABD yapımı HIMARS çoklu fırlatma roket sistemi tarafından fırlatılan 4 roketi ve 220 sabit kanatlı insansız hava aracını etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Açıklamada Rus güçlerinin geçtiğimiz hafta Harkiv bölgesindeki Grafskoye, Donetsk bölgesindeki Karpovka, Dnipropetrovsk bölgesindeki Krasnoznamyenka ve Zaporijya bölgesindeki Rizdvyanka dahil olmak üzere 4 yerleşim birimini ele geçirdiği kaydedildi.

Kaynak: Xinhua