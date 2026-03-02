Haberler

Rusya: Ukrayna Ordusuyla Bağlantılı Noktaları Vurduk

Güncelleme:
Rusya, son 24 saatte Ukrayna ordusunu destekleyen enerji tesislerine ve 140'tan fazla noktaya saldırılar düzenledi. Rus Savunma Bakanlığı, çok sayıda hava saldırısını etkisiz hale getirdiklerini açıkladı.

MOSKOVA, 2 Mart (Xinhua) -- Rusya, son 24 saatte Ukrayna ordusunu destekleyen enerji tesislerini ve Ukrayna birlikleri ve yabancı paralı askerlerin konuşlandığı 140'tan fazla noktaya saldırılar düzenlendi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan pazar günü yapılan açıklamada hava savunma sistemlerinin de 9 güdümlü hava bombasını, ABD yapımı HIMARS çoklu fırlatma roket sistemi tarafından fırlatılan 4 roketi ve 220 sabit kanatlı insansız hava aracını etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Açıklamada Rus güçlerinin geçtiğimiz hafta Harkiv bölgesindeki Grafskoye, Donetsk bölgesindeki Karpovka, Dnipropetrovsk bölgesindeki Krasnoznamyenka ve Zaporijya bölgesindeki Rizdvyanka dahil olmak üzere 4 yerleşim birimini ele geçirdiği kaydedildi.

Kaynak: Xinhua
İran, Suudi Arabistan petrolünün kalbini vurdu! Aramco rafinerisinden dumanlar yükseliyor

Namlu bir anda Lübnan'a çevrildi! İsrailli komutandan kanlı tehdit

150 kız çocuğu öldü, Rıza Pehlevi 3 ABD askerine ağıt yaktı

Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu

ABD'ye ait savaş uçağı Kuveyt'te düştü

Namlu bir anda Lübnan'a çevrildi! İsrailli komutandan kanlı tehdit

İran'dan gündem yaratan iddiaya yalanlama: ABD ile müzakere etmeyeceğiz

Savaş altını vurdu! Kapalıçarşı alev alev

