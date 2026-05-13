Rusya: Ukrayna'ya ait 312 İHA'yı Moskova dahil bölgelerimiz üzerinde vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 312 insansız hava aracını (İHA) Moskova dahil çeşitli bölgelerin üzerinde vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Rus topraklarına İHA saldırıları düzenlediği belirtildi.

Dün yerel saatle 20.00'den 09.00'a kadar 312 İHA'nın hava savunma sistemlerince vurulduğu kaydedilen açıklamada, İHA'ların Moskova dahil çeşitli bölgeler ile Azak Denizi ve Karadeniz üzerinde düşürüldüğü aktarıldı.

İHA saldırısı sonucu 2 kişi yaralandı

Rusya'nın Krasnodar bölgesinin Operasyonel Merkezinden yapılan açıklamada, İHA saldırısı sonucu bölgenin Temryuk ilçesindeki 2 kişinin yaralandığı, Volna köyünde bulunan bir işletmede yangın çıktığı ifade edildi.

Rusya'nın Astrahan Bölge Valisi İgor Babuşkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vurulan İHA parçalarının düşmesi sonucu bölgedeki Astrahan Doğalgaz İşleme Tesisi'nde yangın çıktığını açıkladı.

Yaroslavl Bölge Valisi Mihail Yevrayev de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vurulan İHA parçalarının bölgedeki bir sanayi tesisine düştüğünü duyurdu.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ise sosyal medya hesabından, Moskova'ya doğru uçan 2 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini, vurulan İHA'ların parçalarının düştüğü noktalarda çalışma yürütüldüğünü belirtti.