Rusya: Moskova dahil çeşitli bölgelerde 287 Ukrayna İHA'sını etkisiz hale getirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rus topraklarına düzenlediği İHA saldırısında 287 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Moskova ve çevresindeki bölgelerde, düşürülen İHA'ların parçaları üzerine çalışmalar sürerken, havalimanlarında uçuş kısıtlamaları getirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 287 insansız hava aracının (İHA), hava savunma sistemlerince Moskova dahil Rus bölgeleri üzerinde etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

Dün yerel saatle 23.00'ten 07.00'ye kadar 287 İHA'nın hava savunma sistemlerince yok edildiği kaydedilen açıklamada, bunlardan 40'ının Moskova üzerinde, diğerlerinin de Bryansk, Kaluga, Tula, Novgorod, Yaroslavl, Lipetsk, Smolensk, Kursk, Oryol, Voronej ve Ryazan bölgeleri üzerinde düşürüldüğü aktarıldı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, vurulan İHA'nın parçalarının düştüğü noktalarda çalışmalar yapıldığını bildirdi.

Diğer yandan, ülkenin bazı şehirlerindeki havalimanlarında uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildi.

Başkent Moskova'daki havalimanlarında yaklaşık 400 uçuşun ertelendiği ve iptal edildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
