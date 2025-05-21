Rusya, Ukrayna'ya Ait 159 İHA'yı Imha Etti

Rusya, Ukrayna'ya Ait 159 İHA'yı Imha Etti
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Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin gece boyunca Ukrayna'ya ait 159 insansız hava aracını imha ettiğini açıkladı. Olay, 20 Mayıs akşamı ile 21 Mayıs sabahı arasında gerçekleşti.

MOSKOVA, 21 Mayıs (Xinhua) -- Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin gece boyunca ülkenin çeşitli bölgelerinde Ukrayna'ya ait 159 insansız hava aracını vurduğunu bildirdi.

Bakanlık çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Moskova saatiyle 20 Mayıs akşamı saat 20.00 ile 21 Mayıs sabah 04.05 arasında, görevli hava savunma sistemleri Rusya'nın çeşitli bölgelerinde 127 sabit kanatlı Ukrayna insansız hava aracını tespit etti ve imha etti" ifadesine yer verdi. 04.00'ten 08.00'e kadar geçen süre içinde hava savunma sistemlerinin 32 insansız hava aracını daha imha ettiği de belirtildi.

Bakanlığa göre, söz konusu insansız hava araçlarının 53'ü Oryol bölgesi üzerinde, 51'i Bryansk bölgesi üzerinde, 37'si Kursk bölgesi üzerinde ve 6'sı da Moskova bölgesi üzerinde düşürüldü.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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