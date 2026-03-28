Rusya: Ukrayna'ya ait 155 İHA'yı Moskova dahil çeşitli bölgelerde etkisiz hale getirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun düzenlediği İHA saldırısında 155 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Saldırı sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, bazı konutlar hasar gördü.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 155 insansız hava aracının (İHA) Moskova dahil çeşitli bölgelerde etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği bildirildi.

Dün yerel saatle 23.00'ten sabah 07.00'ye kadar 155 İHA'nın hava savunma sistemlerince yok edildiği belirtilen açıklamada, bunların Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde düşürüldüğü bilgisine yer verildi.

Rusya'nın Yaroslavl Bölge Valisi Mihayil Evraev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, bölgede 30'dan fazla İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu.

İHA saldırısı sonucu bölgedeki birkaç evin hasar gördüğünü kaydeden Evraev, "Bir çocuk, saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Ebeveynleri ağır durumda hastaneye kaldırıldı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
