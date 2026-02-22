Haberler

Rusya: Ukrayna'ya ait 144 İHA'yı Moskova dahil çeşitli bölgelerde vurduk

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rus topraklarına düzenlediği İHA saldırısında toplam 144 insansız hava aracını etkisiz hale getirdiklerini bildirdi. Moskova'da 15 İHA'nın düşürüldüğü açıklandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 144 insansız hava aracını (İHA) Moskova dahil çeşitli bölgelerde etkisiz hale getirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

Bugün yerel saatle 08.00'den 16.00'ya kadar 144 İHA'nın hava savunma sistemlerince çeşitli bölgeler üzerinde vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunların 15'inin Moskova bölgesinde düşürüldüğü aktarıldı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Rusya'da geliştirilen ulusal mesajlaşma uygulaması MAX hesabından yaptığı açıklamada, vurulan İHA'nın parçalarının düştüğü noktalarda çalışmalar yapıldığını bildirdi.

Bakanlık, gece boyunca Ukrayna'ya ait 86 İHA'nın Moskova dahil ülkenin çeşitli bölgelerinde hava savunma sistemlerince yok edildiğini bildirmişti.

Kaynak: AA / Bilal Güler
Hadise'den skandal 'Ramazan' videosu! Tepkiler gecikmedi

Türkiye'yi o ülkelerle aynı kefeye koydu, tepki anında geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

90+1'de gelen yenilgi sonrası fatura Arda Güler'e kesildi

90+1'de gelen yenilgi sonrası fatura Arda'ya kesildi
Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam Edin Dzeko

Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam
Amatör maçta saha karıştı: Bir futbolcu hastaneye kaldırıldı, 11 kırmızı kart çıktı

Tekmeli yumruklu kavga! Tam 11 kırmızı kart çıktı
'Yeni Nostradamus' ABD-İran savaşı için tarih verdi

"Yeni Nostradamus" tarih verdi! Kehanet doğru çıkarsa vay halimize
90+1'de gelen yenilgi sonrası fatura Arda Güler'e kesildi

90+1'de gelen yenilgi sonrası fatura Arda'ya kesildi
10'da 10! Erzurumspor, Süper Lig'e göz kırpıyor

10'da 10! Bu takımı kim durduracak?
Ferdi Kadıoğlu'nun muhteşem şutu İngiltere'yi salladı

Tek hareketiyle İngiltere'yi salladı