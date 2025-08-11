Rusya, Ukrayna'ya Ait 120 İHA'yı Düşürdü

MOSKOVA, 11 Ağustos (Xinhua) -- Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma güçlerinin, Ukrayna'ya ait yaklaşık 120 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü söyledi.

Bakanlıktan pazar günü yapılan açıklamada, "Hava savunma güçlerimiz, 9 Ağustos günü saat 20.00 ile 10 Ağustos günü saat 06.10 arasında Ukrayna'ya ait 121 sabit kanatlı İHA'yı engelledi ve imha etti" denildi.

Açıklamada pazar günü saat 08.30 ile 15.00 arasında ise biri Moskova bölgesi üzerinde olmak üzere 34'ten fazla İHA'nın düşürüldüğü de belirtildi.

Saratov Bölgesi Valisi, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada düşen İHA parçaları nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Öte yandan Ukrayna Hava Kuvvetleri'nden pazar günü yapılan açıklamada Rusya'nın gece boyunca saldırı ve yanıltma amaçlı 100 adet İHA'yla saldırı düzenlediği, bu İHA'ların 70'ininse hava savunma sistemlerince düşürüldüğü belirtildi.