Rusya: Ukrayna'ya ait 102 İHA'yı çeşitli bölgelerde etkisiz hale getirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın düzenlediği İHA saldırısına karşılık olarak, 102 İHA'nın çeşitli bölgelerde etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Taganrog'da bir kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

Gece 102 İHA'nın hava savunma sistemlerince yok edildiği kaydedilen açıklamada, bunların çeşitli bölgeler ile Azak Denizi üzerinde düşürüldüğü ifade edildi.

Vurulan İHA parçalarının düşmesi sonucu Taganrog kentinde 1 kişi öldü

Rusya'nın Rostov Bölge Valisi Yuriy Slyusar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgenin yoğun İHA saldırısına maruz kaldığını aktardı.

Bölgede yaklaşık 60 İHA vurulduğunu kaydeden Slyusar, "Vurulan İHA parçalarının düşmesi sonucu bir okul, 12 apartman, 27 ev ve 10 otomobil hasar gördü. Apartman sakinleri tahliye edildi. Maalesef 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Tüm mağdurlara yardım sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Krasnodar bölgesinin operasyonel merkezinden yapılan açıklamada ise İHA saldırısı sonucu Krasnodar kentinde bir apartmanın hasar gördüğü, 2'si çocuk olmak üzere 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
İstanbul'da polis servisinin de karıştığı zincirleme kaza: 1 polis şehit oldu, 16 kişi yaralandı

İstanbul'da zincirleme kaza! 1 polis şehit oldu, çok sayıda yaralı var
Brezilya'nın en lüks plajında eğlence değil vahşet yaşandı

Ülkenin en lüks plajında eğlence değil vahşet yaşandı
Oriana Correia Gomes, milli futbolcu ile dünyaevine girdi

Türk yıldızla sessiz sedasız dünyaevine girdi
Oğul annesinin sevgilisini bıçakladı, anne ise polisi tokatladı

Oğul annesinin sevgilisine dehşeti yaşattı, anne ise polisi tokatladı
Otel odasında gözaltına alınan CHP'li Yalım’ın telefonundan pavyon görüntüleri çıktı

Otel odasında yakalanmıştı! Cep telefonundan pavyon görüntüleri çıktı
Brezilya'nın en lüks plajında eğlence değil vahşet yaşandı

Ülkenin en lüks plajında eğlence değil vahşet yaşandı
Kısmetse Olur Ayça'dan 'veda' paylaşımı! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Kısmetse Olur Ayça'dan "veda" paylaşımı! Hemen hastaneye kaldırıldı
Arda Güler ve Duru Nayman çifti kameraları görünce panikledi! Diyaloglara dikkat

Kameraları görünce panik oldular! Aralarındaki konuşmaya dikkat