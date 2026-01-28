Rusya: Ukrayna ve ABD ile yeni müzakereler 1 Şubat'ta planlanıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, Ukrayna ve ABD arasındaki Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'deki müzakerelerinin bir sonraki turunun 1 Şubat'ta yapılmasının planlandığını söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Avrupa Birliği'nin (AB) Rus doğal gazını tümüyle yasaklama girişimini değerlendiren Peskov, "Bu onların sorunu. Sürekli gaz tedarikinin çeşitlendirilmesinden bahsediyorlardı ve şimdi aslında bu kendilerini kısıtlıyorlar." dedi.

ABD gazının, Rus gazına kıyasla daha pahalı olduğuna işaret eden Peskov, Avrupa sanayisinin bu durumdan zarar gördüğünü söyledi.

Peskov, Rus, ABD'li ve Ukraynalı heyetlerle Abu Dabi'de başlayan müzakerelere ilişkin konuşarak, "1 Şubat'ta yeni görüşmeler planlanıyor." ifadesini kullandı.

Ukrayna konusunda "doküman listesinin" ele alınmadığını belirten Peskov, müzakerelerin de kapalı kapılar arkasında gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.

Rusya, Ukrayna ve ABD arasında Abu Dabi'deki üçlü müzakerelerin ilki 23 Ocak'ta düzenlenmişti.